Professor choca com corpo coberto de tatuagens

Francês não receia preconceito e diz que as crianças têm facilidade em aceitá-lo.

19:00

Sylvain é professor numa escola de Paris, em França, e modelo em part-time. Seria apenas mais um educador, mas as tatuagens que cobrem cada centímetro do seu corpo, tornam o francês num professor bastante peculiar.

De acordo com o jornal Metro, o interesse por esta variante artística foi inspirado por "britânicos com o corpo todo coberto e confortáveis na sua própria pele" e iniciou-se ao mesmo tempo que mostrou vontade em lecionar.

O modelo não nega que a aparência pode ser um entrave no momento de arranjar certos empregos, mas Sylvain afirma que é livre de escolher a forma como se apresenta e não tem por hábito deixar que a opinião dos outros influencie a suas escolhas.

"As pessoas com quem me relaciono, já se habituaram à minha aparência. As crianças têm muita facilidade em aceitar como sou", declarou o professor.

O lado esquerdo do corpo de Sylvain é dedicado à arte da ‘velha guarda’, nomeadamente tatuagens referentes aos rock’n’roll enquanto o lado direito inclui apenas desenhos de influência japonesa.

As tatuagens mais marcantes para o docente são as que tem no rosto e as flores das mãos e pés que representam os diferentes momentos da evolução de Buddha.