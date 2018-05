Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora de Educação Física faz sexo com três alunos

Mulher admitiu o crime e vai ser sentenciada a 19 de junho.

16:43

Tiffany Eichler, uma professora de Educação Física na McKinley High School, em Ohio, admitiu ter tido relações sexuais com três alunos, sendo que convidou um deles para ir ao seu gabinete depois das aulas.



A mulher terá tido pelo menos quatro encontros sexuais com os três alunos entre janeiro e março. Segundo avança a News5Cleveland, a professora terá entrado em contacto com eles para terem relações sexuais.



Para além de ter havido encontros no seu gabinete na escola, a mulher também fez sexo com os alunos no banco de trás do seu carro e em sua casa.



As idades das vítimas ainda não são conhecidas e a mulher vai ser sentenciada a 19 de junho.