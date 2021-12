Um clube desportivo e um banco do Dakota do Sul, EUA, foram obrigados a pedir desculpa após promoverem um concurso em que professores competiam num ringue para apanhar notas de um dólar destinadas a comprar material para as suas escolas.



"Percebemos que a iniciativa pode ser vista como degradante e insultuosa para os participantes e toda a classe docente", admitiu a organização.