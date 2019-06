O jogo da Taça de Macau entre o Ka I e o Hang Sai terminou com um resultado invulgar no marcador: 21-18.Espectadores que assistiram ao jogo contaram que os jogadores de ambas as equipas pouco fizeram para impedir os adversários de marcar e até um dos guarda-redes chegou a ‘faturar’.Tudo não terá passado de um protesto contra a decisão da Federação de cancelar uma partida da seleção de Macau contra o Sri Lanka por razões de segurança.