O pub Ship Inn tem mais de 300 anos de história, fica na ilha de Piel, perto de Barrow, no Norte de Inglaterra, e procura um novo gerente... e monarca.Quem ganhar o lugar, num contrato celebrado por 10 anos, terá como missão cuidar da ilha e será coroado ‘rei de Piel’. Na cerimónia, o candidato - que tem de saber lidar com o isolamento e a meteorologia incerta - senta-se no trono e um balde de cerveja é-lhe despejado cabeça abaixo.A ilha tem 20 hectares.