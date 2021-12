Pigcasso, a porquinha batizada em honra do pintor espanhol que foi salva de um matadouro na África do Sul, em 2016, continua a brilhar no mundo da arte.Desta vez, bateu um recorde com a venda de uma obra abstrata que rendeu cerca de 23 mil euros. O quadro ‘Wild and Free’ foi comprado por um colecionador de arte alemão, 72 horas após ser apresentado.