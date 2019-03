Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quarenta e seis crianças encontradas em táxi de 15 lugares

Condutor, de 26 anos, acabou por ser detido pelas autoridades.

01:30

Os polícias de Porth Elizabeth, África do Sul, desconfiaram que algo de estranho se passava quando viram que a carroçaria do táxi coletivo ia quase a roçar o asfalto.



Não imaginavam, porém, que ao mandar parar o condutor, iam descobrir... 46 crianças amontoadas no interior do veículo, que tem uma lotação máxima de 15 pessoas.



O condutor, de 26 anos, acabou por ser detido pelas autoridades.



