Que se f*** 2020: vinho que se tornou viral está de volta, agora em branco

Se queria comprar mas já não encontrou o vinho tinto disponível, as garrafas do '' está de volta... mas desta vez em branco.

Apesar de começar a ser distribuído apenas a partir do dia 10 de janeiro de 2021, o novo vinho já se encontra à venda online e, à semelhança do tinto, também custa 15 euros a garrafa. Pode também optar por encomendar três por 42 euros ou seis, por 60.



O mais recente rótulo mantém as letras pequenas mas conta com uma nova piada. Por baixo do nome que ficou viral surge "o tinto" e logo depois a explicação: "É o único branco que diz tinto".'Que se f*** 2020' vem agora dar lugar ao 'Que se f*** o tinto'.