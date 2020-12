"Que se f*** 2020": Garrafa de vinho de 15 euros à venda por 999 mil

Cada garrafa costuma ser vendida a 15 euros mas, depois da rutura do stock, os responsáveis pela marca de vinho 'Que se f*** 2020' decidiram colocar a garrafa à venda... por 999 mil euros.



O vinho é tinto monocasta Syrah de 2017.



"É um produto de excelente qualidade mas também um conceito e daí o seu nome não passar despercebido. É uma marca positiva com intenção de gerar boa disposição, na compra, no consumo e na oferta. Nasce de uma vontade de exteriorização do desagrado geral com o ano corrente mas que viverá mais além. É um grito de liberdade numa forma de expressão pacífica", lê-se na descrição do produto, no site.