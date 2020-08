Queixa-se que amante enfermeiro a ‘trocou’ pelo novo coronavírus

O novo coronavírus veio trazer uma nova realidade a todas as facetas da nossa vida e tem-se manifestado nos relacionamentos (românticos e outros). É o caso de uma mulher inglesa que, na coluna sentimental do The Sun, escreve uma carta aberta em que revela que o amante, um enfermeiro seu colega, a ‘trocou’ pela Covid-19.

"Eu tenho 29 anos e ele tem 32, casado. Costumávamos beber café e ele contava-me os problemas que tinha com a mulher. Ele contava-me que já a tinha deixado, se não fosse a filha que têm. Um dia ele ia a sair do turno, agarrou-me e beijou-me. Disse-me que tinha uma paixão por mim e perguntou-me se eu sentia o mesmo por ele", conta.

A inglesa, que não se identifica, revela que também estava apaixonada pelo colega e que os dois começaram ali um relacionamento secreto, para proteger os casamentos de ambos.

A mulher do enfermeiro acabou por descobrir o caso e o homem foi posto fora de casa.

"Ele acabou por voltar a casa, para o bem da filha. Mas continuei apaixonada por ele, sentia uma ligação emocional muito forte e o sexo era fantástico. O coronavírus é que veio estragar tudo. Ele foi transferido para a ala Covid de um hospital e isso tomou conta da vida dele", relata.

A mulher lamenta que os dois passassem só a trocar mensagens ocasionalmente e que o amante a tenha afastado, assegurando que, agora, ele já não quer divorciar-se e assumir a relação.