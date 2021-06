Rapariga de 13 anos é isolada na escola por usar maquilhagem

Uma jovem de 13 anos, Lexi Pickerill, foi isolada dos restantes colegas por se recusar a tirar maquilhagem na escola The Orme Academy Staffordshire, no Reino Unido, no passado dia 6 de junho.

A mãe da menina acusou a escola de "discriminação" e afirma que a filha gosta de usar delineado e sombra por ter um estilo "alternativo".

Lexi ficou em isolamento e foi ameaçada de expulsão porque, de acordo com a escola, quebrou a "política de uniformes".

Ao The Mirror, a mãe de Lexi, de 36 anos, afirma que "ela não usa base, ela só gosta de colocar sombra e delineador. Mas ela continua a ser discriminada na escola porque há uma regra de apenas maquilhagem mínima e natural".

Acrescenta ainda que "os alunos devem ter permissão para se expressar, desde que isso não afete a aprendizagem, saúde e segurança. Não vejo o problema. Estamos no século XXI, mas a escola está a ir para trás em vez de ir para frente".

A mãe da aluna fez queixa na escola e a resposta que obteve é que assinou um contrato quando a matriculou, onde está estipulada a regra da maquilhagem, e terá de o cumprir.