"Rapaz de borracha" consegue manobras incríveis com o corpo

Rodar os ombros 360 graus é uma das proezas do indiano.

Um adolescente indiano ganhou o 'apelido' de "rapaz de borracha" devido às incríveis proezas que consegue executar com o seu corpo. Yash Shah roda os ombros 260 graus e consegue fazer o seu corpo passar entre uma raquete de ténis, entre outras proezas.



"Tenho um corpo extremamente flexível. Rodo a minha cabeça a 180 graus e consigo olhar para trás [sem mexer o corpo]. Rodo também as minhas mãos e pernas a 360 graus", garante o jovem indiano, citado pelo jornal Metro.



Aos 19 anos, o contorcionismo é uma grande parte da vida de Yash que treina três horas por dia para conseguir estas manobras incríveis com o seu corpo. Autodidata, começou a desenvolver o gosto por esta arte a partir de vídeos publicados no YouTube, local onde vai buscar inspiração e que usa para o ajudar a treinar.



Já a mãe, Kamini Vrajesh Shah, não tem dúvidas: a flexibilidade do jovem é um "dom de Deus".