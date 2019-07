Raposa 'invade' campo e obriga a interromper jogo de críquete

Um jogo de críquete teve de ser interrompido quando uma raposa invadiu o campo e decidiu fazer as suas necessidades junto a um jogador.O animal, que parecia gostar da atenção dos 24 mil espectadores presentes no estádio, não fez cerimónias e deixou a sua marca pessoal no campo.Só mais tarde é que os seguranças conseguiram expulsar a raposa.