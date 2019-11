Raposa invade estádio e surpreende ao querer 'jogar' em Viana do Castelo

Uma raposa decidiu invadir o estádio de Viana do Castelo e quis mesmo dar uns "toques na bola" surpreendendo a equipa do Grupo Desportivo Castelense.O animal, divertido, encantou os jogadores e poderá mesmo vir a ser a nova mascote da equipa.A raposa já marcou presença em dois treinos do Grupo Desportivo Castelense e parece adaptar-se bem ao relvado.