Raposa obesa avistada em Inglaterra

Fotografia invulgar captada no Cheshire.

13:27

Uma raposa cinzenta foi avistada num jardim do Cheshire, Inglaterra. Este animal é especialmente raro, pois alia a cor do pelo às dimensões invulgares do corpo. A raposa estava a andar pelo jardim de uma vivenda, quando o dono da propriedade fez uma publicação nas redes sociais a dar conta da sua presença.

A ex-inspetora da Sociedade Real de Prevenção à Crueldade contra os Animais, Amanda Lovett, tomou conhecimento da publicação e resgatou o animal, levando-o para o Centro de Vida Selvagem Stapeley Grange no passado sábado.

A mulher relata que usou uma caixa para gatos para capturar a raposa e que não teve problemas em fazê-lo, uma vez que o animal, que recebeu o nome de Shadow, é muito manso, avança o jornal Metro.

Shadow é a primeira raposa a ser resgatada pela instituição em 25 anos e o caso está a ser usado pelo Centro Stapeley Grange para advertir as pessoas sobre os riscos de se ter raposas como animais de estimação.

Suspeita-se que Shadow tenha fugido ou sido abandonado e agora os especialistas estão à procura dos supostos donos da raposa para devolvê-lo. Caso não os encontrem, o animal será realocado para um novo dono especializado.