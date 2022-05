'Ratatui' causa o pânico num parque de cães em Nova Iorque e acaba atacado. Veja o vídeo

A cidade de Nova Iorque não é apenas conhecida por ser a ‘cidade que nunca dorme’ mas também por ser a cidade dos roedores. Em 2021, a cidade norte-americana contava com dois milhões de ratos, segundo dados do The Guardian.

Desta vez, um incidente com um rato num parque de cães marcou a cidade esta quinta-feira. Num dia normal no parque de cães de Tompkins, com cães a brincar com outros e com os respetivos donos, aparece um inesperado convidado: uma ratazana.

A ratazana atravessa o parque com velocidade mas o seu percurso é interrompido por vários cães que a perseguem, atacam e, inclusive, mordem. Zoey, cadela de raça jindo de quatro anos, é a corajosa que a consegue ter por momentos na boca, mas é parada pelo dono.

O caos instalou-se por momentos, com os cães a viver um momento de excitação, poeira a levantar e donos em pânico. Um vídeo foi captado e publicado na rede social Twitter, contando já com seis milhões de visualizações.





Numa das respostas ao tweet original, uma amiga do dono da Zoey publicou uma foto em que segura um cartaz com a mensagem "[A] Zoey não ficou doente".





