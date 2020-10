Recebe conta de 21 mil euros em casa depois de patrão descobrir erro no salário

Uma trabalhadora no Reino Unido foi surpreendida em casa com uma conta astronómica que ultrapassava os 21 mil euros e era remetida pelo sem empregador. A justificação para esta carta deixou Leah Francis em choque. O patrão de Leah Francis explicou através de carta que ela tinha recebido acima do seu salário durante a última década e por isso devia mais de 20 mil euros à empresa.A funcionária da empresa desde 2004 ficou em choque. Na carta, o empregador de Leah alega que esta recebeu mais 274 euros por mês durante os últimos dez anos e agora quer tudo de volta.A mulher diz que em 2009 entrou em licença de maternidade mas, antes, reformulou o contrato e passou de trabalho a tempo inteiro para contrato em part-time. No entanto, quando regressou, iniciou o seu novo horário mas terá continuado a receber o mesmo que recebia antes de entrar em licença de maternidade.Em 2019, Leah terá mostrado a folha de vencimento a uma colega e isso terá sido fatal para a trabalhadora. A colega explicou-lhe que estava a ganhar mais do que era suposto. Agora, um ano depois, Leah recebeu a carta onde o empregador alega uma dívida superior a 20 mil euros à empresa por um erro no cálculo do salário dos últimos 10 anos.