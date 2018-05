Recém-casados divorciaram-se 15 minutos após união no Dubai

O noivo sentiu-se humilhado pelo sogro que não queria esperar mais para receber o dote da filha.

15:26

O casamento de um casal, no Dubai, durou menos de 15 minutos devido a um mal entendido entre o noivo e o sogro, que estava com pressa de receber o dote da sua filha.

Segundo noticiou o jornal Gulf News, os dois homens tinham acordado que o noivo iria pagar 11628 euros durante a assinatura do contrato de casamento e o resto do montante do dote, de igual valor, quando saíssem do tribunal. No entanto, o sogro não quis esperar mais pelo segunda parte do dote e humilhou o genro, exigindo que fosse a sua família a ir buscar o dinheiro para evitar uma possível fuga do recém-casado.



O homem decidiu divorciar-se por se sentir humilhado com a persistência do sogro.