Recém-casados zangam-se em clube de swing

Noite de festa acaba mal no Reino Unido.

02:30

Não se sabe quem fez a proposta, mas a ideia não foi feliz. Dois dias após a noite de núpcias, um casal recém-casado decidiu festejar... num clube de swing.



Cat e Mark, de Walsall, juntaram-se a cerca de 100 casais no Xtasia, o maior clube da especialidade do Reino Unido.



No entanto, acabaram a noite a discutir.



Cat ficou em lágrimas à porta do clube e Mark foi-se embora zangado às 3h30 da madrugada.



O que terá corrido mal?