Recusa ser padrinho do irmão gémeo por este ir casar com a sua 'ex'

Um homem de 21 anos recusou ser padrinho do irmão gémeo depois de saber que este se iria casar com a sua ex-namorada, revela o jornal britânico Mirror.O jovem namorou durante dois anos com a agora companheira do irmão quando os dois ainda eram adolescentes. A ida para a universidade acelerou a separação.Depois de concluir o primeiro ano de faculdade e regressar à cidade de origem, o jovem de 21 anos descobriu que o irmão gémeo tinha uma nova namorada e ficou em choque quando percebeu que se tratava da mesma mulher com quem tinha estado anos antes.O casal acabou por ficar noivo e o irmão acabou por lhe pedir para ser o padrinho de casamento, mas este viria a recusar.O jovem revela que a família reagiu mal à sua rejeição e apelidam-no já de "egoísta".