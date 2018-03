Reencontra gato que perdeu há cinco anos na casa do vizinho

O animal estava a viver na casa ao lado.

14:18

Uma mulher reencontrou esta sexta-feira o seu gato, cinco anos depois de este ter desaparecido. O pequeno animal estava a viver na casa ao lado. O caso ocorreu no Dallas, Texas, nos Estados Unidos.

Tudo aconteceu quando o gato, Panther, viu o pai da dona na rua e foi de imediato ter com este. Quando a família o deixou entrar em casa, notou que o felino foi de imediato para o seu canto preferido. As suspeitas foram descartadas quando o examinaram e perceberam que não tinha as garras nas patas da frente, sendo esse o sinal de distinção.

"Ainda não consigo acreditar nisto", escreveu Nguhi Muturi na conta pessoal do Twitter. A jovem, de 23 anos, recorreu às redes sociais para partilhar a felicidade. Segundo esta, o animal de estimação foi para um abrigo até ser adotado por uma mulher, que ao não conseguir cuidar deste o entregou aos pais, os vizinhos de Nguhi.



"Estou de coração cheio", sublinhou.





this is surreal I’d just accepted he’d died and he’s sitting next to me purring like it’s nothing ?? my heart is so full!! pic.twitter.com/bnYxRwpKRp — nguhi (@ngvhi) 17 de março de 2018







Quando a família, que se encontrava a cuidar do gato, descobriu a situação quis de imediato entregá-lo, no entanto a jovem decidiu que Panther devia continuar no ambiente a que estava habituado nos últimos anos.