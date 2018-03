Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reencontro entre dois amigos improváveis

Imagens impressionantes filmadas na África do Sul.

Diz-se que os felinos são frios, mas quem o diz não conhece a amizade entre o chita Gabriel e o americano Dolph Volker, voluntário num centro de criação na África do Sul.



Basta ver as imagens do reencontro entre ambos para perceber que há felinos muito carinhosos.