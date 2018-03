Regista traição da namorada com selfie e divulga nas redes sociais

Jovem captou a infidelidade da namorada que afirma não se recordar de beijar outro rapaz.

16:34

Mariano, de 20 anos, é um sucesso nas redes sociais devido à originalidade com que tornou pública a traição da namorada. O jovem surpreendeu a companheira com outro rapaz e decidiu tirar uma selfie com os traidores. A rapariga afirma que estava muito bêbeda e que a traição "não conta". O insólito aconteceu na Argentina.

De acordo com o Daily Mail, Mariano não acreditou que "a rapariga a beijar o rapaz ao canto da discoteca" era a sua namorada. Aproximou-se para confirmar a identidade da jovem, mas nem isso não interrompeu o momento dos "traidores".

Mariano conclui que era a sua namorada, que continua com a identidade protegida, e decidiu registar a prova da traição.

A fotografia foi partilhada nas redes sociais do rapaz com a legenda "A minha namorada (agora ex) não sabia que estávamos os dois na mesma festa".

A foto tornou-se viral e já conta com 70 mil gostos no Twitter e vários milhares de partilhas.

A jovem só descobriu que a traição era pública no dia seguinte quando foi bombardeada por mensagens de amigos.



A relação de Mariano tornou-se uma verdadeira novela mexicana e os seguidores imploraram pelo próximo capítulo - as desculpas da jovem. O argentino partilhou as mensagens.

"Eu estava muito bêbeda e o gorducho estava a ser muito insistente, disse-me várias coisas e não sei como acabámos daquela forma. Eu amo-te de verdade e quero estar contigo", escreveu a jovem que falhou em comover o ex-namorado.

O casal separou-se e Mariano é considerado um herói nas redes sociais.