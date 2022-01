Num restaurante exige-se boa comida, simpatia, ambiente agradável e a rapidez possível. E no que toca a rapidez há estabelecimentos que não perdem tempo.No restaurante mais rápido do Mundo até convém entrar já de mãos lavadas porque entre fazer o pedido e ter a comida na mesa passam apenas 13,5 segundos.O detentor deste recorde é o restaurante Karne Garibaldi, em Guadalajara, México, o mais rápido do Mundo desde 2016.