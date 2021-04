Um popular restaurante em Brisbane, na Austrália, tem sido amplamente criticado nas redes sociais depois de um recibo partilhado no Snapchat mostrar que os empregados apelidaram dois clientes como "asiáticos chatos".Terá sido o próprio gerente do restaurante a divulgar a imagem do recibo com a crítica aos clientes e a escrever na legenda da imagem: "Eu adoro o meu staff".Mais tarde, o gerente do restaurante viria a fazer um pedido de desculpas pelo sucedido.