Retira ligaduras do interior do corpo semanas depois de ser mãe

Alexandra tinha já reparado num "cheiro horrível" mas parteira disse que estava "tudo bem".

25.02.18

Alexandra Loredana retirou de dentro de si ligaduras com sangue sete semanas depois de ter sido mãe. A jovem afirma que se sentia desconfortável quando ia à casa-de-banho e que, quando ganhou coragem de "procurar" o que poderia explicar a situação e retirou o material do seu corpo, este já se estava "a decompor".



"Tirei uma grande ligadura decomposta de dentro de mim. Estava ensopada em sangue", revelou Alexandra ao The Mirror.



A mulher ficou com pequenas feridas na vagina após o nascimento do bebé e chegou a falar com a parteira - que lhe verificou os pontos e lhe garantiu que tudo estava "tudo bem".



Alexandra já tinha sido alertada por um "cheiro horrível" mas descansou quando a especialista lhe garantiu que era normal.



Depois da descoberta, a recém-mamã dirigiu-se ao Wexham Park Hospital - onde deu à luz Dominic - e explicou a situação.



Foi aberto um inquérito para apurar como é que este caso aconteceu.