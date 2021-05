Um vídeo mostra o momento em que um camião com atrelado quase se vira ao a atravessar uma ponte no Tennessee.Ao sair de uma curva apertada para entrar na ponte, as rodas traseiras do atrelado galgam o beiral, fazendo o camião inclinar-se perigosamente para o lado contrário... e para o abismo.Os comentários dividem-se: foi uma manobra de mestre do motorista ou uma imprudência?