Roubam espingardas e deixam réplicas

Escândalo na polícia do Paraguai.

Ladrões roubaram 42 espingardas de assalto FN FAL de um arsenal da polícia do Paraguai e substituíram-nas por réplicas... de madeira.



Durante mais de um ano ninguém deu por nada, até que as armas roubadas começaram a aparecer no mercado negro.



Uma investigação revelou que as armas tinham sido roubadas de uma caserna da polícia em Capiatá, mas ninguém sabe como ou quando.



Algumas das armas terão sido vendidas a grupos criminosos do Brasil.