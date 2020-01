Sabia que ir à casa de banho altera o seu peso?

Ir à casa de banho pode baixar os números que vê na balança, de acordo com Mitzi Dulan. No seu livro The Pinterest Diet a nutricionista americana explicou que, dependendo do tamanho, as fezes podem pesar entre os 450 gramas e os 1,8 quilos.Estes números podem deixar muita gente incrédula, porém Mitzi explica que as fezes atingem quase os dois quilos se não se defecar durante alguns dias.De acordo com a UMass Memorial Healthcare, as fezes tornam-se pesadas pelas substâncias volumosas que as compõem. Mais específicamente, 75% das nossas fezes são água e, as restantes 25%, são bactérias, restos de comida, células mortas e mucosas.As fezes alteram, sim, o peso mas não de forma acentuada visto que não existe perda de massa gorda neste processo. O que na realidade muda é o inchaço abdominal.