Sabia que o pequeno almoço diz muito sobre si? Eis algumas curiosidades

Um estudo levado a cabo pela Weetabix está a dar que falar e a criar ligações entre o que alguém come ao pequeno almoço e a forma de ser, proveitos financeiros, entre outros.O estudo diz que, por exemplo, quem come manteiga de amendoim todas as manhãs é melhor na cama e mais apaixonado. Por outro lado, quem toma um chá tem mais probabilidade de ganhar muito dinheiro.Este estudo baseou-se num questionário a 2000 britânicos que descreveram os seus maiores traços de personalidade e falaram sobre o que tomavam ao pequeno almoço na maioria dos dias.Os fãs de uma banana pela manhã são descritos como pessoas mais stressadas. Os iogurtes de frutos vermelhos estão ligados aos mais emocionais.