Saliência bizarra no umbigo de grávida era afinal uma hérnia

Casal achava que aquela proeminência era um efeito da gravidez até perceberem que não era motivo de riso.

Mais tarde, e depois de reavaliarem o caso, o casal foi ao médico e aquela saliência revelou ser uma hérnia umbilical. O homem apressou-se a responder novamente na plataforma. "Afinal você estava certo. Isto é mesmo uma hérnia umbilical."



Uma hérnia umbilical é uma condição médica em que a parede abdominal atrás do umbigo é danificada. Pode ser solucionada com uma operação simples.



Porém, o casal manteve-se despreocupado e o homem respondeu: "Primeiro, obrigado pela preocupação! Contudo, ela é médica. É normal. Ela tem um espaço entre os músculos do abdómen desde a última gravidez".

É verdade que as gravidezes podem ter vários efeitos colaterais como hemorroidas, ciática ou sangramento nas gengivas, no entanto, nem todos os efeitos são normais. Um casal descobriu uma saliência no umbigo da mulher e divertiam-se com o "novo truque" ao acharem que aquilo poderia ser um dos resultados da gravidez.O pai, divertido, decidiu publicar um vídeo no Reddit - uma rede social onde podem partilhar conteúdos web - com a nova artimanha da mulher. Uma das pessoas que viu o vídeo decidiu alertar o casal que aquilo não era normal da gravidez e poderia ser algo mais grave."Isso realmente parece uma hérnia", disse um dos utilizadores da plataforma. "Se essa é a sua mulher, por favor, vá ver isso o mais cedo possível", acrescentou ainda.