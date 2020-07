Segurança ‘herói’ protege cão da chuva à porta de supermercado

Um segurança de um supermercado da cadeia Morrisons está a comover as redes sociais, depois de ter sido fotografado a ceder o seu guarda-chuva para proteger um cão que esperava pelo dono quando começou a chover. O momento foi captado em Giffnock, na Escócia.

A imagem depressa se tornou viram na Internet, tanto que o segurança depressa foi identificado com sendo Ethan Dearman.

Mel Gracie, tatuadora que tirou a fotografia, relatou que foi falar com o segurança sobre o que estava a fazer e este justificou-lhe "Bem, nós não sabemos como é que os cães se sentem quando ficam à chuva, não é?".

Muitos internautas dão os parabéns pelo ato do segurança, apelidando-o mesmo de "um herói". "Que coisa amorosa de se fazer!" e "Dêm-lhe um aumento, imediatamente" são alguns comentários de apoio que se lêem.

Entretanto, Ethan descobriu que estava a ficar ‘famoso’ e não resistiu em comentar para agradecer o carinho que está a receber. "Parece que fiz muita gente feliz hoje.", escreveu o segurança.

O dono do cão, David Cherry deparou-se com a publicação e esclareceu que não é a pri,meira vez que Ethan Dearman surpreende pela simpatia. "Obrigado ao Ethan por ceder o seu guarda-chuva ao meu Freddie quando começou a chover! Tão simpático! Ele é sempre uma simpatia para o meu irmão, para o meu pai e para o nosso Freddie", explicou o dono do Golden Retriever, mostrando uma foto do animal quando era cachorro.