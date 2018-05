Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis esquilos ficam presos pela cauda

Caso bizarro nos EUA.

Brincar nas árvores é natural para os esquilos, mas tem os seus riscos.



Seis jovens exemplares dessa espécie ficaram com as caudas presas por causa da resina de um pinheiro e tiveram de ser socorridos por peritos de vida selvagem do Nebraska.