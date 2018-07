Selfie com mulher atropelada com comboio gera indignação

Operação de socorro a mulher atropelada por um comboio serviu de cenário para fotografia, em Itália.

11.07.18

Um homem tirou uma fotografia a si próprio - uma selfie – tendo com plano de fundo uma mulher que tinha acabado de ser atropelada por um comboio na estação de Placência, em Itália.

Enquanto a mulher era socorrida pelas equipas de emergência, um homem que passava na estação decidiu tirar uma selfie tendo com cenário de fundo a mulher deitada nos carris inconsciente. De acordo com o jornal El Mundo, o homem fazia um gesto de "V de vitória" com os dedos enquanto posava para a foto.

A mulher apesar de ter sobrevivido ao embate, teve de amputar uma das pernas.

A polícia obrigou o homem a apagar a fotografia depois de o interrogar.

O jornalista que presenciou a cena partilhou-a na sua página de Facebook, mostrando-se indignado com a falta de ética das pessoas.