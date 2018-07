Senador baixa as calças no Parlamento

Deputado na Colômbia mostrou mais do que devia em forma de protesto.

O senador e antigo presidente de Bogotá, Antanas Mockus, segundo mais votado nas eleições legislativas de março, na Colômbia, foi protagonista de um momento insólito.



O deputado baixou as calças durante a sessão de abertura da legislatura em pleno Parlamento.

O ato do deputado surgiu em forma de protesto e é já uma atitude conhecida deste filósofo e matemático de 66 anos que, em 1993, também causou polémica com um gesto idêntico na Universidade Nacional de Bogotá, onde era reitor.

Antanas Mockus aproximou-se da mesa principal do Parlamento, virou as costas a todos os que se encontravam nas bancadas e baixou as calças, acabando por mostrar mais do que devia.