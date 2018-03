Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Separação de casal leva a custódia partilhada de... cão

Donos com animal em semanas alternadas.

Um casal decidiu separar-se. Fizeram a partilha dos bens mas... sobrou uma cadela pastor alemão.



Apesar do registo do animal estar em nome da mulher, os cuidados eram assumidos por ambos.



Como não chegaram a um acordo quanto a quem ficaria com a cadela, o homem levou o caso a tribunal.



Um juiz de Barcelona, de forma salomónica, decidiu uma custódia partilhada, ficando o animal aos cuidados de cada um dos elementos do casal em semanas alternadas.