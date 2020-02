O presidente do clube de futebol romeno FCSB, antigo Steaua de Bucareste, tem uma explicação para os maus resultados da equipa: demasiado sexo."Os nossos jogadores fazem amor com as namoradas demasiadas vezes, e é por isso que não conseguem jogar à bola", afirmou Gigi Becalli após o terceiro jogo consecutivo do clube sem vencer.O presidente dá o exemplo do Cluj, que está em primeiro lugar: "Eles só estão com as mulheres uma vez por semana."