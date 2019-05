Simula acidente para receber seguro

Um funcionário da recolha do lixo de Cambridgeshire, no Reino Unido, foi apanhado por uma câmara instalada num carro a fingir ser atropelado.Nas imagens é claramente visível que o condutor tentou passar-lhe ao lado mas o homem atirou-se para o chão e fingiu uma dor enorme.Veio depois a descobrir-se que tinha uma entorse anterior e estava a tentar receber o seguro do trabalho.