Sócios da Vasco da Gama apresentaram o pedido de destituição do presidente da direção.

Por Lusa | 09:44

Os sócios da Escola Universitária Vasco da Gama, em Coimbra, denunciaram ao Ministério Público (MP) a doação ilegal de 25 mil livros de arquitetura daquela instituição à Universidade Lusíada, à revelia da assembleia geral.

Na sequência da doação dos livros, um conjunto de associados apresentou o pedido de destituição do presidente da direção, Luiz Vilar, que foi aprovada no final de 2017. No entanto, o presidente ainda se mantém em funções.