Sofre ferimentos nos pulmões em cirurgia para obter rabo igual a Kim Kardashian

Manobras de reanimação foram ocultadas pelos médicos.

13:30

Jade Starfford, de 25 anos, sofreu várias lesões, incluindo um pulmão parcialmente colapsado, devido às manobras de reanimação que os médicos tiveram de realizar durante uma operação estética. O sonho da jovem, natural do Reino Unido, é ter um rabo igual à celebridade Kim Kardashian, mas quase perdeu a vida durante a cirurgia.

A mulher, mãe de duas crianças, pagou aproximadamente três mil euros para viajar durante três dias para uma clínica na Turquia. O procedimento parecia ser simples, remover a gordura das costas e inserir nas nádegas.

Contudo, durante a cirurgia, Jade teve uma paragem cardio-respiratória e teve de ser reanimada. Osmédicos não quiseram revelar à mulher o sucedido durante a operação e afirmaram que as manchas negras nas zonas do peito eram o resultado de uma alergia à morfina administrada para reduzir as dores.

Jade foi aconselhada a ficar sete dias no hospital turco, mas preferiu regressar a casa passados dois dias.As dores tornaram-se cada vez mais intensas e a mulher decidiu procurar ajuda médica.

"Os médicos ingleses disseram ter a certeza que eu tinha recebido manobras de reanimação e que estas tinham causado o colapsar dos meus pulmões", declarou a jovem.

Jade processou a clínica e o processo ainda está a decorrer.



A clínica turca nega as acusações.