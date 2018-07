Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Submarinos novos não cabem na doca

Novo embaraço para o governo espanhol.

02:30

A saga dos novos submarinos da Armada espanhola parece uma anedota.



Primeiro, um erro de cálculo fez com que as quatro embarcações fossem construídas com 100 toneladas a mais, o que impedia a flutuação.



A solução foi alargar o comprimento em 10 metros para dar estabilidade mas, agora, os submarinos ficaram demasiado grandes para a doca, que terá de ser alargada.



Com tudo isto, o custo por unidade duplicou e está perto dos mil milhões de euros.