Sufoca filha de três meses para não a ouvir chorar

Um homem, de 23 anos, sufocou a filha bebé de três meses e atirou-a contra o sofá por não conseguir aguentar o choro desta quando estavam os dois sozinhos em casa. O crime ocorreu a 30 de maio de 2016 no Reino Unido.



Sophia, a bebé, ainda foi transportada para o hospital, porém devido aos danos cerebrais que sofreu por falta de oxigénio acabou por morrer alguns dias mais tarde.



Durante a sessão de tribunal em Glasgow, o juiz Lord Matthews declarou o arguido Traherne Williams culpado e sentenciou-o a seis anos e meio de prisão.



"A criança nem teve a possibilidade de presenciar o que é viver", rematou o mesmo.



Segundo o advogado, Ian Duguid, o progenitor estava "completamente frustrado" por não conseguir alimentar a criança como era suposto. "Ele não percebeu que o ato iria ter a consequência que teve", afirmou o mesmo.



A mãe de Sophia, Shannon Main, de 20 anos, respondeu inicialmente pelo crime de homicídio, no entanto foi confirmado que esta não se encontrava em casa no momento em que o mesmo ocorreu e foi declarada inocente.