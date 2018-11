Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suíços votam pelo direito das vacas aos cornos

Referendo no país acontece no próximo domingo.

03:30

A Suíça, país muito adepto de referendos, vai levar a votos no próximo domingo a decisão sobre se as vacas devem, ou não, poder crescer com os chifres.



Três quartos das vacas suíças, que são um símbolo nacional e atração turística do país já não tem as hastes, por modificação genética ou porque os donos as amputam à nascença.



"Nós devemos respeitar as vacas como elas são. Deixem os cornos delas em paz. Quando olhamos para elas, elas erguem a cabeça e ficam orgulhosas por exibir os chifres. Quando estes são removidos, elas ficam tristes ", disse o grande responsável pela realização do referendo, um agricultor de 66 anos, à agência Reuters.