Suspeitos de assalto "fogem" para esquadra

Ladrões pensavam que estavam a distanciar-se.

02:30

Um casal de assaltantes que estava a ser perseguido pela polícia no Arizona (EUA) saltou uma vedação e acabou por ir parar... no recinto da esquadra.



Os infelizes ladrões pensavam que estavam a distanciar-se dos perseguidores mas acabaram por cair na boca do lobo.