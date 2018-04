Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Susto em safari com visita indesejada

Há momentos na vida em que é preciso ter muita calma.

Que o diga o norte-americano Britton Hayes, que fazia um safari de jipe no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia quando uma chita decidiu... saltar para dentro do veículo.



O homem apercebeu-se e permaneceu parado, quase sem pestanejar, para não provocar a chita curiosa.