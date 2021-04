Uma tartaruga de 23 anos com problemas nas articulações aprendeu a deslocar-se numa ‘cadeira de rodas’. Os tratadores do ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, puseram Helmuth sobre uma plataforma com rodas e ele, aos poucos, aprendeu a usar as novas ‘patas’ com agilidade.