Animal assusta-se com homem e refugia-se num lago.

01:30

Um californiano foi surpreendido pela rapidez com que uma tartaruga escapou para um lago.Enquanto fazia uma corrida ao ar livre perto de casa, Yousef Al Zarou deparou-se com o animal num relvado.Ao aproximar-se, a tartaruga assustou-se, mudou de direção e dirigiu-se a grande velocidade para um lago.Se as tartarugas são conhecidas pela sua lentidão, esta veio provar que há exceções.Veja aqui o vídeo.