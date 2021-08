O alerta para as equipas de emergência dos bombeiros soou algo estranho: uma tartaruga "vinda do ar" atingiu o pára-brisas de um carro numa estrada do condado de St. Lucie, na Florida, Estados Unidos.



As primeiras conclusões da investigação indicaram que o animal terá sido atingido por um pesado e projetado contra o vidro dianteiro do outro veículo. Segundo informação dos bombeiros, tanto o motorista como a tartaruga escaparam ilesos.