Tatuador transforma pó no pára-brisas em obra de arte

O tatuador croata Dino Tomic transformou o pára-brisas traseiro do seu Ford Mondeo numa obra de arte.A matéria-prima foi o pó acumulado no vidro, que ele ‘esculpiu’ com um pequeno pincel.O resultado final é uma reprodução de um dos mais famosos frescos de Miguel Angelo pintados no teto da Capela Sistina. Tomic levou um dia a fazer a obra.