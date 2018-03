Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telemóvel na scooter provoca acidente

Acidente divertido filmado na Tailândia.

A condução e o uso do telemóvel não casam bem e por isso as leis de muitos países proíbem a perigosa mescla. Talvez não seja esse o caso da Tailândia, onde um jovem foi filmado a consultar o telemóvel enquanto conduzia uma scooter numa rua movimentada de Banguecoque. Quando percebe que o carro da frente está demasiado próximo é tarde. O choque feriu apenas o orgulho do motociclista.